Новости за ночь: СМИ нашли пострадавших от ракет Ирана военнослужащих США

При ракетном обстреле Ираном военной базы «Айн аль-Асад» в Ираке 8 января пострадали 11 военнослужащих США. Об этом сообщило американское издание Defense One со ссылкой на военные источники.

В публикации говорится, что пострадавших доставили в Кувейт и Германию для лечения черепно-мозговых травм. Издание при этом отмечает, что обследование находившихся вблизи взрыва военных – стандартная процедура.

Иран обстрелял две базы США в Ираке в ночь на 8 января в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани по приказу американского лидера Дональда Трампа. Иранские СМИ сообщили о 80 погибших при обстреле военных баз США.

Между тем американские СМИ писали, что военнослужащие США не пострадали, поскольку успели спрятаться в бункерах, отмечает RT. Их предупредили власти Ирака, которые, в свою очередь, узнали о готовящейся атаке от Ирана.