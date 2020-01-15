Путин поручил увеличить количество бюджетных мест в вузах
15 января 202012:45
Президент России Владимир Путин предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в высших учебных заведениях. Об этом он заявил в своем послании Федеральному Собранию.
По мнению главы государства, эти места в приоритетном порядке следует отдавать в региональные вузы – туда, где не хватает врачей, инженеров и учителей.
Он также подчеркнул, что к развитию вузов следует привлекать бизнес и работодателей.
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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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