Путин поручил увеличить количество бюджетных мест в вузах

15 января 202012:45

Президент России Владимир Путин предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в высших учебных заведениях. Об этом он заявил в своем послании Федеральному Собранию.

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По мнению главы государства, эти места в приоритетном порядке следует отдавать в региональные вузы – туда, где не хватает врачей, инженеров и учителей.

Он также подчеркнул, что к развитию вузов следует привлекать бизнес и работодателей.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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