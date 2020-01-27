Новости за ночь: Индексацию пенсий работающим пенсионерам не пропишут в Конституции
Готовящиеся поправки в Конституцию РФ гарантируют индексацию пенсий и её регулярность, однако не содержат оговорки об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом разработки законопроекта об изменении Конституции.
Сопредседатель рабочей профильной рабочей группы Талия Хабриева пояснила, что в Конституции будет предусмотрена только отсылка к федеральному закону, который и установит условия индексации пенсий по различным категориям получателей. Другой сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас также отметил, что порядок индексации пенсий работающим пенсионерам может быть определён специальным законом.
Близкий к Минфину источник при этом уточнил, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам пока не обсуждали.
С 2016 года в России индексируют только страховые пенсии неработающих пенсионеров.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Другие новости за ночь 27 января 2020 года
- Новости за ночь: Брошенных отцом в Шереметьево детей могут определить в детдом
- Новости за ночь: Госдума обсудит наказание за скрутку пробега автомобилей
- Новости за ночь: Жириновский предлагает не пускать российских туристов в Китай из-за короновируса
- Новости за ночь: С Коби Брайантом погибли дочь и еще семь человек
Горячие новости
- Новости за ночь: С Коби Брайантом погибли дочь и еще семь человек
- Новости за ночь: Жириновский предлагает не пускать российских туристов в Китай из-за короновируса
- Новости за ночь: Госдума обсудит наказание за скрутку пробега автомобилей
- Новости за ночь: Брошенных отцом в Шереметьево детей могут определить в детдом
- Новости за ночь: Индексацию пенсий работающим пенсионерам не пропишут в Конституции