Новости за ночь: Индексацию пенсий работающим пенсионерам не пропишут в Конституции

27 января 202007:11

Готовящиеся поправки в Конституцию РФ гарантируют индексацию пенсий и её регулярность, однако не содержат оговорки об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом разработки законопроекта об изменении Конституции.

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Сопредседатель рабочей профильной рабочей группы Талия Хабриева пояснила, что в Конституции будет предусмотрена только отсылка к федеральному закону, который и установит условия индексации пенсий по различным категориям получателей. Другой сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас также отметил, что порядок индексации пенсий работающим пенсионерам может быть определён специальным законом.

Близкий к Минфину источник при этом уточнил, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам пока не обсуждали.

С 2016 года в России индексируют только страховые пенсии неработающих пенсионеров.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:ИндексацияПенсия

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