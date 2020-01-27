Новости за ночь: Индексацию пенсий работающим пенсионерам не пропишут в Конституции

Сопредседатель рабочей профильной рабочей группы Талия Хабриева пояснила, что в Конституции будет предусмотрена только отсылка к федеральному закону, который и установит условия индексации пенсий по различным категориям получателей. Другой сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас также отметил, что порядок индексации пенсий работающим пенсионерам может быть определён специальным законом.

Близкий к Минфину источник при этом уточнил, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам пока не обсуждали.

С 2016 года в России индексируют только страховые пенсии неработающих пенсионеров.