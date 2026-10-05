В Пермском крае и Белгородской области задержали двух агентов Киева
Двух агентов спецслужб Украины задержали в Пермском крае и Белгородской области, злоумышленники собирали сведения об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Как отметили в ведомстве, граждане России 2006 и 2002 годов рождения действовали в интересах украинских спецслужб. По заданию кураторов фигуранты вели сбор информации об объектах ОПК и ТЭК в Перми и Старом Осколе, пишет RT. Сведения предназначались для совершения диверсионно-террористических актов.
Против задержанных возбудили уголовные дела о приготовлении к теракту, диверсии, незаконном приобретении взрывчатки. Решается вопрос о возбуждении дела о госизмене. Фигурантов заключили под стражу.
Ранее ФСБ задержала в Северной Осетии россиянина, готовившего теракт на территории полицейского участка.
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