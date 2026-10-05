В Пермском крае и Белгородской области задержали двух агентов Киева

Как отметили в ведомстве, граждане России 2006 и 2002 годов рождения действовали в интересах украинских спецслужб. По заданию кураторов фигуранты вели сбор информации об объектах ОПК и ТЭК в Перми и Старом Осколе, пишет RT. Сведения предназначались для совершения диверсионно-террористических актов.

Против задержанных возбудили уголовные дела о приготовлении к теракту, диверсии, незаконном приобретении взрывчатки. Решается вопрос о возбуждении дела о госизмене. Фигурантов заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала в Северной Осетии россиянина, готовившего теракт на территории полицейского участка.

