Новости за ночь: Жириновский предлагает не пускать российских туристов в Китай из-за короновируса

Поездки российских туристов в Китай нужно временно прекратить. С таким предложением к министру иностранных дел Сергею Лаврову обратился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По мнению депутата, которого цитирует Ura.ru, пока распространяющийся по Китаю новый коронавирус не будет локализован, граждане должны воздержаться от контактов с иностранцами. Политик отметил, что до сих пор нет однозначной позиции, насколько вирус опасен и как велики риски масштабной эпидемии.

РИА ФАН напоминает, Ростуризм рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Количество погибших в Китае от пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом, выросло до 80 человек.