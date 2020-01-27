Новости за ночь: Жириновский предлагает не пускать российских туристов в Китай из-за короновируса
Поездки российских туристов в Китай нужно временно прекратить. С таким предложением к министру иностранных дел Сергею Лаврову обратился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По мнению депутата, которого цитирует Ura.ru, пока распространяющийся по Китаю новый коронавирус не будет локализован, граждане должны воздержаться от контактов с иностранцами. Политик отметил, что до сих пор нет однозначной позиции, насколько вирус опасен и как велики риски масштабной эпидемии.
РИА ФАН напоминает, Ростуризм рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Количество погибших в Китае от пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом, выросло до 80 человек.
На экстренном заседании, которое ВОЗ провела на прошлой неделе, ситуацию, не стали называть эпидемией. В самом Китае, а также в Гонконге самым дефицитным товаром стали медицинские маски, по требованию властей заводы по их производству должны работать в круглосуточном режиме. Запрещено всякое транспортное сообщение с провинцией Ухань, которая считается очагом инфекции, авиасообщение с КНР запретила КНДР.
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