Новости за ночь: С Коби Брайантом погибли дочь и еще семь человек

Шериф округа Лос-Анджелес подтвердил гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта в авиакатастрофе. По данным полиции, на борту вертолёта находились девять человек, в том числе 13-летняя дочь спортсмена Джианна-Мария, передает RT. При крушении вертолёта не выжил никто.

Как сообщает издание Mirror, пассажиры вертолёта направлялись на тренировку по баскетболу. Перед крушением вертолёт долго кружил над городом Глендейл, за 15 минут сделав десять кругов, а затем врезался в склон горы в Калабасасе в 30 км от центра Лос-Анджелеса.

Одной из возможных причин авиакатастрофы могла стать плохая видимость из-за тумана.