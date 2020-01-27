Новости за ночь: Брошенных отцом в Шереметьево детей могут определить в детдом

Родственники двух детей 5 и 8 лет, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево, пока не откликаются, поэтому мальчиков могут определить в приемную семью или в детский дом. Об этом сообщила омбудсмен по правам ребенка в регионе Виктория Трегубенко, передает ТАСС.

Министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова рассказала, что оба мальчика жили в Комсомольске-на-Амуре. Отец занимался ими, а вот о матери ничего неизвестно ос апреля прошлого года.

Напомним, мужчина с двумя сыновьями прилетел в Москву из Хабаровска. Он оставил детей в аэропорту Шереметьево с документами и запиской, в которой, как пишут СМИ, объяснил поступок тяжёлым финансовым положением. Мужчина сообщил, что временно не может заботиться о своих детях, но готов забрать их позже.

Как выяснилось, глава семейства работал вахтовым методом и уже несколько раз оставлял детей в Центре социальной помощи, а по возвращении забирал. Мать детей сбежала от мужа в 2016 году, через какое-то время вернулась, однако сейчас исчезла опять, отмечает РЕН ТВ. В администрации Комсомольска-на-Амуре говорят, что женщина ранее получила предупреждение за ненадлежащее воспитание детей: пока она ходила за хлебом, они опрокинули на себя горячий чайник.