В Совфеде призвали не паниковать по вопросу индексации пенсий
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике пояснил НСН, чего опасаться из-за отсутствия в Конституции нормы по индексации неработающим пенсионерам.
Поправок в Конституцию об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию выплат работающим пенсионерам. Об этом заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева.
Как она пояснила, само правило индексации пенсий сформулировано без изъятий. «Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ — индексируются», — заявила Хабриева. Это заявление СМИ расценили как планируемое возобновление ежегодной индексации пенсий для работающих пенсионеров.
За разъяснением, каким образом будут теперь начисляться пенсии, НСН обратилась к председателю комитета Совета Федерации по социальной политике Валерию Рязанскому.
«Я и сам удивился, что индексация будет касаться всех пенсионеров, и работающих, и неработающих. Но, если идут оговорки о принятии федерального закона, я бы пока не торопился с выводами. Сейчас законодательство строго разделило категории пенсионеров. У них разные способы начисления пенсий. У неработающих – это индексация, у работающих – постоянное изменение величины начисленных трудовых вкладов в свою пенсию за счет пересчета с 1 августа каждого года», - напомнил Рязанский.
По мнению члена Совета Федерации, если в Конституции будет прописано, что обе категории пенсионеров будут уравнены, то тогда государство должно изменить действующее законодательство в отношении работающих пенсионеров. Их на данный момент более 9 миллионов человек.
«Нужно выделять дополнительные средства. Индексация должна проходить по той же методике, что и для неработающих пенсионеров. Я предлагаю в этой части не спешить ни с какими обещаниями гражданам. Есть два варианта развития событий. Нынешняя ситуация может быть закреплена в Конституции, либо она может быть изменена, и тогда индексация будет проходить по всем категориям. Отката никакого не будет, это исключено», - признал Валерий Рязанский.
Добавим, для неработающих пенсионеров закрепление нормы индексации пенсии, сумму не увеличивает, но закрепляет гарантии, что никакие экономические сложности не могут повлиять на индексацию. Государство уже не сможет по каким бы то ни было причинам отменить индексацию, оно будет обязано изыскать ресурсы и сделать это.
А для работающих пенсионеров важно закрепление в Конституции нормы их пенсии по пересчету с 1 августа.
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