В Совфеде призвали не паниковать по вопросу индексации пенсий

Поправок в Конституцию об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию выплат работающим пенсионерам. Об этом заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева.

Как она пояснила, само правило индексации пенсий сформулировано без изъятий. «Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ — индексируются», — заявила Хабриева. Это заявление СМИ расценили как планируемое возобновление ежегодной индексации пенсий для работающих пенсионеров.

За разъяснением, каким образом будут теперь начисляться пенсии, НСН обратилась к председателю комитета Совета Федерации по социальной политике Валерию Рязанскому.

«Я и сам удивился, что индексация будет касаться всех пенсионеров, и работающих, и неработающих. Но, если идут оговорки о принятии федерального закона, я бы пока не торопился с выводами. Сейчас законодательство строго разделило категории пенсионеров. У них разные способы начисления пенсий. У неработающих – это индексация, у работающих – постоянное изменение величины начисленных трудовых вкладов в свою пенсию за счет пересчета с 1 августа каждого года», - напомнил Рязанский.