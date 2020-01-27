Новости за ночь: Госдума обсудит наказание за скрутку пробега автомобилей
Россиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей. Этот вопрос в феврале планируют обсудить в Госдуме. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информацию от ассоциации «Российские автомобильные дилеры».
Там считают, что для россиян необходимо установить штраф в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей. Замглавы комитета по транспорту и строительству Госдумы Александр Старовойтов предложил ввести более суровое наказание — вплоть до уголовного. Он пояснил, что проблема имеет серьезное общественное значение с точки зрения безопасности движения.
Текст законопроекта будет разработан до конца года. Его также обсудят с ГИБДД. Эксперты говорят, что в России до 30% автомобилей из общего автопарка в 50 миллионов имеют скорректированные данные по километражу.
Ранее НСН писала, что новые автомобили теперь будут продаваться вместе с номерами и регистрацией. Автосалоны будут выполнять все действия по регистрации без визита покупателя в ГИБДД.
Как отметил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, «новый порядок регистрации машин теперь такой, что авто без номеров и вовсе исчезнут с дорог. Это удобно и современно, сэкономит покупателям нервы, силы и время».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Другие новости за ночь 27 января 2020 года
- Новости за ночь: Индексацию пенсий работающим пенсионерам не пропишут в Конституции
- Новости за ночь: Брошенных отцом в Шереметьево детей могут определить в детдом
- Новости за ночь: Жириновский предлагает не пускать российских туристов в Китай из-за короновируса
- Новости за ночь: С Коби Брайантом погибли дочь и еще семь человек
Горячие новости
- Экономисты развеяли мечты россиян об идеальных зарплатах
- Россияне назвали желаемый уровень зарплаты
- Новости за ночь: Роспотребнадзор назначил меры по борьбе с распространением коронавируса
- Нашлась мать двух детей, брошенных отцом в Шереметьево
- Новости за ночь: С Коби Брайантом погибли дочь и еще семь человек