Новости за ночь: Госдума обсудит наказание за скрутку пробега автомобилей

Россиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей. Этот вопрос в феврале планируют обсудить в Госдуме. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информацию от ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Там считают, что для россиян необходимо установить штраф в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей. Замглавы комитета по транспорту и строительству Госдумы Александр Старовойтов предложил ввести более суровое наказание — вплоть до уголовного. Он пояснил, что проблема имеет серьезное общественное значение с точки зрения безопасности движения.