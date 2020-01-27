Новости за ночь: Госдума обсудит наказание за скрутку пробега автомобилей

27 января 202007:36

Россиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей. Этот вопрос в феврале планируют обсудить в Госдуме. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информацию от ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Там считают, что для россиян необходимо установить штраф в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей. Замглавы комитета по транспорту и строительству Госдумы Александр Старовойтов предложил ввести более суровое наказание — вплоть до уголовного. Он пояснил, что проблема имеет серьезное общественное значение с точки зрения безопасности движения.

Шкуматов о нововведениях для автомобилистов и об ударенном «золотом» трамвае

Текст законопроекта будет разработан до конца года. Его также обсудят с ГИБДД. Эксперты говорят, что в России до 30% автомобилей из общего автопарка в 50 миллионов имеют скорректированные данные по километражу.

Ранее НСН писала, что новые автомобили теперь будут продаваться вместе с номерами и регистрацией. Автосалоны будут выполнять все действия по регистрации без визита покупателя в ГИБДД.

Как отметил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, «новый порядок регистрации машин теперь такой, что авто без номеров и вовсе исчезнут с дорог. Это удобно и современно, сэкономит покупателям нервы, силы и время».

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ФОТО: flickr/Chapendra
ТЕГИ:АвтомобильГосдума