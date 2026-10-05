«Неустановленная этиология означает, что природовозбудитель не обнаружен или еще не выявлен на данном этапе. Такие диагнозы ставятся регулярно, ведь поиск возбудителя требует времени. Иногда требуется молекулярно-биологическая диагностика, иногда – молекулярно-биологический посев. Бывают более сложные возбудители для выделения. В некоторых случаях возбудителя не удается установить, и мы лечим эмпирически пациентов на основании клинической картины и эпидемиологической ситуации. Поэтому так и называется - пневмония неустановленной природы», - объяснил он.

Также он подчеркнул, что специалисты изначально предположили чуму, исходя из места работы женщины, чтобы исключить этот вариант.

«Это не означает, что перепутали с чумой, просто данная женщина работала в лаборатории противочумного института, она могла контактировать с возбудителем чумы. Поэтому первое предположение было именно таким, учитывая, что внутрилабораторное заражение редко, но встречается. Конечно, в первую очередь должны быть исключены особо опасные заболевания. Теперь можно расслабиться, чумы в Иркутской области нет», - добавил собеседник НСН.

Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко в связи с произошедшим в Иркутской области исключил распространение чумы в России. По его словам, выявленная там опасная инфекция, скорее всего, не чума, пишет ТАСС.

