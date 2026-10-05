Инфекционист объяснил появление слухов о «чуме» в Иркутске
Специалисты изначально предположили чуму, исходя из места работы женщины, чтобы исключить этот вариант, заявил НСН Георгий Викулов.
Специалисты выявили у сотрудницы противочумного института в Иркутской области пневмонию неустановленной этиологии, но подобные диагнозы ставятся регулярно, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН.
Накануне стало известно, что в Иркутском противочумном институте не выявили аварий при работе с патогенными микроорганизмами. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты выявили у сотрудницы противочумного института в Иркутской области пневмонию неустановленной этиологии. Согласно результатам расширенных исследований, в материале больной не было обнаружено микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. Викулов объяснил, что означает этот диагноз.
«Неустановленная этиология означает, что природовозбудитель не обнаружен или еще не выявлен на данном этапе. Такие диагнозы ставятся регулярно, ведь поиск возбудителя требует времени. Иногда требуется молекулярно-биологическая диагностика, иногда – молекулярно-биологический посев. Бывают более сложные возбудители для выделения. В некоторых случаях возбудителя не удается установить, и мы лечим эмпирически пациентов на основании клинической картины и эпидемиологической ситуации. Поэтому так и называется - пневмония неустановленной природы», - объяснил он.
Также он подчеркнул, что специалисты изначально предположили чуму, исходя из места работы женщины, чтобы исключить этот вариант.
«Это не означает, что перепутали с чумой, просто данная женщина работала в лаборатории противочумного института, она могла контактировать с возбудителем чумы. Поэтому первое предположение было именно таким, учитывая, что внутрилабораторное заражение редко, но встречается. Конечно, в первую очередь должны быть исключены особо опасные заболевания. Теперь можно расслабиться, чумы в Иркутской области нет», - добавил собеседник НСН.
Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко в связи с произошедшим в Иркутской области исключил распространение чумы в России. По его словам, выявленная там опасная инфекция, скорее всего, не чума, пишет ТАСС.
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