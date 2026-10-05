В ДНР 420 тысяч абонентов остаются без света из-за атак ВСУ

Около 420 тысяч абонентов в Донецкой Народной Республике остаются без электроснабжения после атак ВСУ. Об этом рассказал «Вестям» глава региона Денис Пушилин.

По его словам, в минувшие выходные украинские войска наносили удары по энергетическим объектам в ДНР, пишет RT. Как отметил Пушилин, на какие-то периоды ситуация немного улучшается, однако затем ВСУ опять наносят удары.

«Но тем не менее мы понимаем, что сейчас, какие следующие шаги делать. На утро в моменте можем говорить, что пока без света еще находится порядка 420 тысяч абонентов», - подчеркнул Пушилин.

Он добавил, что энергетики круглосуточно ведут восстановительные работы, несмотря на опасность повторных атак.

Ранее Пушилин заявил, что Украина препятствует прокладке инженерных сетей и систем жизнеобеспечения в ДНР.

