Турбизнес готовится к коллапсу из-за китайского коронавируса

Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса принял решение оставить закрытой границу с Китаем в пяти регионах – Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях. Предварительно, граница останется закрытой для пешеходов и автомобилистов до 2 февраля. Поезда будут курсировать только по маршруту Москва-Пекин-Москва, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова.

Кроме того, решением штаба будут продлены до 1 марта каникулы китайских студентов, уехавших из России домой.

С 28 января российские туроператоры перестали принимать тургруппы из КНР. Кроме того, китайские турфирмы и сами остановили реализацию турпродукта за границу до 7 февраля, устроив карантин для всей страны.

Исполнительный директор Туристической Ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов рассказал на пресс-конференции НСН, что китайские туристы являются самыми многочисленными в России, поэтому от продолжительности карантина будет зависеть судьба всего туристического бизнеса в РФ.

«За 2019 год приблизительно было совершено миллион двести тысяч визитов китайскими туристами. Это, что на 12% больше, чем в 2018 году. Мы надеемся, что эта цифра не останется недостижимой. Бизнес думает о высоком сезоне. Пока то, что мы слышим из Китая, скорее всего пик эпидемии придется на середину февраля. Если ситуация рассосется за пару месяцев, мы отделаемся легким испугом. Россия теряет многое – китайские туристы в РФ многочисленные, заменить их некем», - заключил он.

Президент Российского союза туриндустрии, член Правления РСПП, Председатель Комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько заявил НСН, что отрасль может пострадать из-за распространения инфекции.

«Если запрет будет действовать в течение, например, года, то это будут существенные потери для мирового бизнеса. Это высвобождения значительной части мирового предложения. Гостиницы, рестораны, музеи, магазины, автобусы не досчитаются приличного количества мест и потерпят серьезные убытки», - заявил он.