Новости за ночь: Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе

Предполагается, что голосование пройдёт в несколько дней перед зданиями, где обычно располагаются избирательные участки. Площадка будет представлять собой несколько веранд, навесов или тентов, в кабинках для голосования не будет передней шторки.

Голосующим в условиях пандемии COVID-19 рекомендуют приходить в масках и со своими ручками. У них измерят температуру, и если она окажется выше нормы, то голосовать придётся в отдельном помещении.

Отдельно будут голосовать люди, находящиеся на карантине из-за коронавируса. К гражданам с подтверждённым COVID-19 будут приходить члены избиркомов в костюмах химзащиты, говорится в материале.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля, однако президент России Владимир Путин перенёс его на неопределённый срок из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. СМИ предполагали, что голосование может пройти в один день с парадом Победы — 24 июня, но к концу месяца стало очевидно, что голосовать будут в другой день. СМИ называют 1 или 8 июля, в Кремле же подчёркивают, что дата пока не определена.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о возможности дистанционного голосования по Конституции в трёх-четырёх регионах России.

