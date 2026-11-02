Антонелли стал самым молодым чемпионом «Формулы 1»
Пилот команды Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Андреа Кими Антонелли досрочно стал чемпионом «Формулы 1» 2026 года.
Свой первый в карьере титул итальянец оформил по итогам Гран-при Мехико. Антонелли финишировал третьим, благодаря чему набрал 380 очков. Несмотря на то, что до конца сезона осталось ещё четыре этапа, догнать его не сможет никто из соперников.
Антонелли стал самым молодым чемпионом «Формулы 1». Свой первый титул он взял в возрасте 20 лет и 69 дней. Кроме того, он третий в истории представитель Италии, победивший в автоспортивном чемпионате.
«Кими покорил сердца миллионов болельщиков по всему миру и показал молодежи, что при наличии преданности делу, веры в себя и упорного труда нет ничего недостижимого», - заявил исполнительный директор и президент «Формулы 1» Стефано Доменикали.
Ранее в Международной автомобильной федерации (FIA) заявили, что в начале 2030-х годов «Формула 1» вернётся в Африку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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