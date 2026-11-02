Черчесов ушёл из ФК «Ахмат»
Станислав Черчесов погинул пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба грозненской команды.
Как пишет RT, контракт с 63-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Более ста матчей Черчесов выводил «Ахмат» на футбольные поля в качестве главного тренера. Благодарим Станислава Саламовича за работу, желаем наставнику удачи в новых начинаниях», - говорится в сообщении.
В клубе добавили, что имя нового главного тренера будет объявлено позднее.
Ранее экс-наставник ФК «Ростов» Джонатан Альба стал главным тренером столичного ФК «Родина», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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