Черчесов ушёл из ФК «Ахмат»

Станислав Черчесов погинул пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба грозненской команды.

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Как пишет RT, контракт с 63-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Более ста матчей Черчесов выводил «Ахмат» на футбольные поля в качестве главного тренера. Благодарим Станислава Саламовича за работу, желаем наставнику удачи в новых начинаниях», - говорится в сообщении.

В клубе добавили, что имя нового главного тренера будет объявлено позднее.

Ранее экс-наставник ФК «Ростов» Джонатан Альба стал главным тренером столичного ФК «Родина», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Сандурская Софья
ТЕГИ:ТренерФутболСтанислав ЧерчесовЧемпионат России По Футболу

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