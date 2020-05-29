Новости за ночь: Минэкономики оценило падение ВВП в апреле в 12%
Показатель ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении на фоне введения режима нерабочих дней, негативной внешнеэкономической конъюнктуры и сохранения карантинных ограничений у торговых партнёров. Такая оценка приводится в докладе Минэкономразвития о деловой активности за апрель, передаёт ТАСС.
Большой вклад в снижении ВВП внесла сфера потребительских услуг. Из-за закрытия организаций культуры, досуга и спорта объём платных услуг сократился почти на 38% в годовом выражении, подсчитали в Минэкономразвития.
Заметный спад переживает сегмент непродовольственной розничной торговли, где падение в годовом выражении составило 36,7%. Продажи новых легковых автомобилей рухнули на 72,4%, ссылается министерство на данные Ассоциации европейского бизнеса.
Минэконоразвития также отмечает рост безработицы до 5,6% впервые с июня 2016 года.
Ранее экономист Владислав Жуковский в эфире НСН высказал мнение, что реальное падение ВВП гораздо глубже, чем показывает официальная статистика. Так, сфера услуг просела на 70-90%, и общую картину сглаживают лишь продажи нефти, газа, металлов, золота, платины, палладия, никеля и зерна, которые в апреле не прекращались, считает он.
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