Новости за ночь: Минэкономики оценило падение ВВП в апреле в 12%

Большой вклад в снижении ВВП внесла сфера потребительских услуг. Из-за закрытия организаций культуры, досуга и спорта объём платных услуг сократился почти на 38% в годовом выражении, подсчитали в Минэкономразвития.

Заметный спад переживает сегмент непродовольственной розничной торговли, где падение в годовом выражении составило 36,7%. Продажи новых легковых автомобилей рухнули на 72,4%, ссылается министерство на данные Ассоциации европейского бизнеса.

Минэконоразвития также отмечает рост безработицы до 5,6% впервые с июня 2016 года.

Ранее экономист Владислав Жуковский в эфире НСН высказал мнение, что реальное падение ВВП гораздо глубже, чем показывает официальная статистика. Так, сфера услуг просела на 70-90%, и общую картину сглаживают лишь продажи нефти, газа, металлов, золота, платины, палладия, никеля и зерна, которые в апреле не прекращались, считает он.