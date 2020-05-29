ВЦИОМ назвал число россиян, готовых голосовать по поправкам в Конституцию онлайн
Проголосовать по поправкам в Конституцию в онлайн-формате готовы больше половины россиян. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центром политической конъюнктуры.
В ходе исследования выяснилось, что 51% респондентов проголосовали бы на выборах через интернет при наличии такой возможности. При этом, 46% опрошенных заявили, что не воспользовались бы таким способом волеизъявления. Отмечается, что в пользу электронного голосования чаще высказываются молодые россияне – к нему положительно относится 71% проголосовавших в возрасте от 18 до 24 лет. В других возрастных группах дистанционное голосование поддерживает только каждый второй житель России.
Напомним, в конце марта стало известно, что голосование по поправкам в Конституцию, назначенное на 22 апреля, переносится из-за пандемии коронавируса. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новые сроки голосования будут определены по мере развития эпидситуации.
На этой неделе стало известно, что голосование по внесению поправок в Конституцию может состояться либо 1 июля, либо 8 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обе даты выпадают на среду, следовательно, день голосования, вероятнее всего, будет объявлен выходным днем.
Ранее СМИ сообщали, что голосование по Конституции страны может состояться в среду, 24 июня — в тот же день, что и Парад Победы, пишет Ura.ru.
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