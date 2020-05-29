ВЦИОМ назвал число россиян, готовых голосовать по поправкам в Конституцию онлайн

Напомним, в конце марта стало известно, что голосование по поправкам в Конституцию, назначенное на 22 апреля, переносится из-за пандемии коронавируса. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новые сроки голосования будут определены по мере развития эпидситуации.

На этой неделе стало известно, что голосование по внесению поправок в Конституцию может состояться либо 1 июля, либо 8 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Обе даты выпадают на среду, следовательно, день голосования, вероятнее всего, будет объявлен выходным днем.



Ранее СМИ сообщали, что голосование по Конституции страны может состояться в среду, 24 июня — в тот же день, что и Парад Победы, пишет Ura.ru.

