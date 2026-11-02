В Госдуме призвали не ждать изменения политики Польши по Украине
Ждать изменения политики Польши по Украине из-за конституционного кризиса в стране не стоит. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов.
Он напомнил, что Варшава полностью или частично финансируют украинский конфликт, а также принимает украинских беженцев.
«Но чтобы они сказали «нет, все, мы выходим из конфликта, мы больше не имеем никакого отношения к киевскому режиму» — такого, что-то я не слышал ни от одного из них», — подчеркнул депутат.
Ранее польский премьер Дональд Туск обвинил главу государства Кароля Навроцкого и экс-президента Анджея Дуду в уничтожении верховенства права в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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