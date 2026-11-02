В Госдуме призвали не ждать изменения политики Польши по Украине

Он напомнил, что Варшава полностью или частично финансируют украинский конфликт, а также принимает украинских беженцев.

«Но чтобы они сказали «нет, все, мы выходим из конфликта, мы больше не имеем никакого отношения к киевскому режиму» — такого, что-то я не слышал ни от одного из них», — подчеркнул депутат.

Ранее польский премьер Дональд Туск обвинил главу государства Кароля Навроцкого и экс-президента Анджея Дуду в уничтожении верховенства права в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

