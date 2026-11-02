Психолог Болзан назвала причину увлечения россиян монастырингом
Временный уход в монастырь или монастыринг не следует романтизировать или представлять как универсальный способ справиться с эмоциональным истощением. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Ника Болзан.
По её словам, жизнь в монастыре «может стать ценным личным опытом», если человек сделал такой выбор осознанно, «с уважением к религиозной традиции», не ожидая от неё «гарантированной психологической перезагрузки».
Эксперт отметила, что в монастыре человеку не нужно самостоятельно организовывать каждую минуту своего дня, поэтому при определенных обстоятельствах «снижение количества повседневных решений может восприниматься как облегчение».
Болзан подчеркнула, что важно понимать отличия трудничества и кратковременного гостевого или паломнического пребывания. В первом случае человек остаётся мирянином, но добровольно помогает обители, выполняет поручения и принимает определенные обязанности. Что же касается, гостей или паломников, то они могут участвовать в богослужениях и знакомиться с монастырской жизнью без необходимости выполнять хозяйственные работы.
«Если человек приезжает исключительно ради расслабления, строгий распорядок и необходимость физически трудиться могут вызвать разочарование», - добавила она.
В Таиланде монаха, регулярно покупавшего пиво в магазине, выгнали из местного монастыря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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