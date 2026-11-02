В Совете Безопасности принятие резолюций против России невозможно, поэтому председательство Латвии не пугает Москву, заявил НСН экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

Латвия в ноябре 2026 года впервые в своей истории станет председателем Совета Безопасности ООН, она намерена уделить особое внимание ситуации на Украине. Об этом ноября сообщила постоянный представитель страны при ООН Санита Павлута-Десландес. Она заявила, что Рига приложит все усилия, чтобы украинский конфликт оставался в центре внимания Совбеза. По ее словам, председательство также позволит Латвии продемонстрировать свою позицию и укрепить безопасность страны, в том числе за счет поддержки Украины. Орджоникидзе раскрыл, какие могут последствия.