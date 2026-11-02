Пусть «шумят»: Латвия не может навредить России на посту председателя Совбеза ООН

Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что Россия готова обсуждать Украину в рамках Совбеза ООН, а американцы в этом вопросе уже заняли нейтральную позицию. 

В Совете Безопасности принятие резолюций против России невозможно, поэтому председательство Латвии не пугает Москву, заявил НСН экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

Латвия в ноябре 2026 года впервые в своей истории станет председателем Совета Безопасности ООН, она намерена уделить особое внимание ситуации на Украине. Об этом ноября сообщила постоянный представитель страны при ООН Санита Павлута-Десландес. Она заявила, что Рига приложит все усилия, чтобы украинский конфликт оставался в центре внимания Совбеза. По ее словам, председательство также позволит Латвии продемонстрировать свою позицию и укрепить безопасность страны, в том числе за счет поддержки Украины. Орджоникидзе раскрыл, какие могут последствия.

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«Председатель Совета Безопасности ООН предлагает повестку, по традиции мало кто возражает, это входит в функции председателя. Для нас нет никакой проблемы обсуждать Украину, если кто-то хочет обсуждать, будем обсуждать. У нас президент не отказывается от обсуждения Украины с другими лидерами, а зачем отказываться? Я не думаю, что Латвия может как-то навредить России. Сейчас американцы заняли нейтральную позицию в органах ООН, они не голосуют за украинские резолюции, как они делали при администрации Байдена. Они воздерживаются, или даже голосуют против. А Латвия будет слушаться, что ей говорят «старшие» коллеги. И вообще США, как правило, впереди своих союзников, имеют доминирующее влияние. В Совете Безопасности принятие резолюций против России невозможно, поэтому просто пошумят, а мы свою позицию изложим. Они пригласят украинцев, как обычно, а мы изложим свою позицию, никаких решений принято не будет», - объяснил он.

В течение месяца Латвия будет организовывать официальные и неформальные заседания Совета Безопасности. До нее председательство поочередно осуществляли три европейские страны — Дания, Франция и Греция, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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