Путин назначил Набиуллину, Новака и Силуанова в наблюдательный совет РФПИ

Как пишет RT, также главагосударства включил в состав наблюдательного совета замруководителя администрации президента Максима Орешкина, а также глав Минэкономразвития и Минфина Максима Решетникова и Антона Силуанова.

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, в состав органа они будут входить на протяжении следующих пяти лет.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому Кирилл Дмитриев был переназначен на пост главы РФПИ еще на пять лет﻿, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».