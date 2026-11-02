Путин назначил Набиуллину, Новака и Силуанова в наблюдательный совет РФПИ
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина и вице-премьер Александр Новак были назначены членами наблюдательного совета акционерного общества «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Как пишет RT, также главагосударства включил в состав наблюдательного совета замруководителя администрации президента Максима Орешкина, а также глав Минэкономразвития и Минфина Максима Решетникова и Антона Силуанова.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, в состав органа они будут входить на протяжении следующих пяти лет.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому Кирилл Дмитриев был переназначен на пост главы РФПИ еще на пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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