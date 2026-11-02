Путин назначил Набиуллину, Новака и Силуанова в наблюдательный совет РФПИ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина и вице-премьер Александр Новак были назначены членами наблюдательного совета акционерного общества «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В России назвали иллюзией возможность снятия с РФПИ санкций США

Как пишет RT, также главагосударства включил в состав наблюдательного совета замруководителя администрации президента Максима Орешкина, а также глав Минэкономразвития и Минфина Максима Решетникова и Антона Силуанова.

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, в состав органа они будут входить на протяжении следующих пяти лет.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому Кирилл Дмитриев был переназначен на пост главы РФПИ еще на пять лет﻿, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Отставки И НазначенияАнтон СилуановЭльвира НабиуллинаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры