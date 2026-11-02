Компании в сфере искусственного интеллекта уже оказались загружены непосильными долгами, а хайп только сыграл против них, взвинтив цены, заявил эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский в беседе с НСН.

Разработчик GhatGPT, компания OpenAI в новом раунде привлечения инвестиций перед IPO смогла получить лишь $11 млрд из запланированных $30 млрд. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Голубовский назвал это одним из сигналов о кризисе в индустрии.