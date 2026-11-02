Нефть за 60? Чем грозит России схлопывание ИИ-пузыря
Дмитрий Голубовский заявил НСН, что банки уже не кредитуют компании, которые занимаются только ИИ.
Компании в сфере искусственного интеллекта уже оказались загружены непосильными долгами, а хайп только сыграл против них, взвинтив цены, заявил эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский в беседе с НСН.
Разработчик GhatGPT, компания OpenAI в новом раунде привлечения инвестиций перед IPO смогла получить лишь $11 млрд из запланированных $30 млрд. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Голубовский назвал это одним из сигналов о кризисе в индустрии.
«В самой индустрии раскол, кто-то говорит, что надо тормозить и регулировать. На прошлой неделе Илон Маск выпустил пост, в котором написал, что банки уже не кредитуют компании, которые занимаются только ИИ, они уже загружены долгами. Хайп вокруг ИИ дико самому ИИ разогнал цены, они выстрелили себе в ногу. Поэтому у отрасли большие трудности, акции технологических гигантов попали под «распродажу». Это финансовый пузырь, который начинает сдуваться. Рынок продержится до конца года, а следующий год будет очень драматический для всей этой отрасли. Пока это только начало. У Anthropic обнаружили дыру в балансе на 600 миллиардов долларов, это непокрытые обязательства перед заказчиками», - рассказал он.
Он также раскрыл, чем грозит России схлопывания ИИ-пузыря.
«Схлопывание пузыря породит большую волатильность в ценах всех активов. Поэтому просто будет период «болтанки». Для России важна цена на нефть и цена на золото. Цены на сырье в моменте падают на квартал-два, потом восстановятся. Нефть может подешеветь до 60 долларов за баррель, что не так критично. Золото для нас тоже важно, оно уже упало. В 2008 как кризис развивался? Сначала упало золото. Когда целая отрасль попадает в кризис, это всегда рецессия для экономики. Глобально для России это все ерунда, за исключением того, что будет момент, когда доллар будет выше ста. Нервозность будет длиться до весны следующего года, а потом может перерасти в обвал», - добавил он.
Искусственный интеллект и нейросети привлекают большое количество инвестиций, но скоро акции передовых компаний в отрасли «превратятся в ничто», заявил председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с НСН.
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