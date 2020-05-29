Новости за ночь: Вильфанд пообещал москвичам аномально холодное начало лета
Аномальное похолодание придет в столичный регион в начале июня. Как пишет ТАСС, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Специалист отметил, что до 1 июня на европейской части страны ожидается до +23 градусов, однако затем начнется резкое похолодание. В начале следующей недели столбики термометров будут показывать днем +12…+15 градусов. По словам синоптика, такой температурный фон больше соответствует концу апреля, отмечает Газета.ру.
Роман Вильфанд добавил, что такой температурный режим сохраниться в столичном регионе до середины недели.
Также научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что в ближайшие два дня в некоторых районах Сибири ожидаются заморозки. По словам Вильфанда, аномальное похолодание ожидается в Томской, Кемеровской, Иркутской областях, республиках Алтай и Тыва, а также на юге Красноярского края, пишут Известия.
Ранее НСН писала, что в эту пятницу, 29 мая, в столичном регионе ожидаются грозовые дожди с градом, а также усиление ветра до 20 м/с. Соответствующее предупреждение распространило главное управление МЧС по Москве. Спасатели отмечают, что такой характер погоды сохраниться в регионе с 9 часов до 21 часа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru