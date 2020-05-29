Новости за ночь: Вильфанд пообещал москвичам аномально холодное начало лета

Аномальное похолодание придет в столичный регион в начале июня. Как пишет ТАСС, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Специалист отметил, что до 1 июня на европейской части страны ожидается до +23 градусов, однако затем начнется резкое похолодание. В начале следующей недели столбики термометров будут показывать днем +12…+15 градусов. По словам синоптика, такой температурный фон больше соответствует концу апреля, отмечает Газета.ру.

Роман Вильфанд добавил, что такой температурный режим сохраниться в столичном регионе до середины недели.