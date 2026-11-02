Принятое властями Турции решение о запрете соцсетей для детей до 15 лет будет позитивно встречено взрослыми гражданами страны, поскольку дети смогут отдохнуть от телефонов и получить необходимый цифровой детокс. Об этом НСН заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

В Турции с 1 ноября вступил в силу запрет на доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет, сообщило РИА Новости со ссылкой на министра по делам семьи и социальных служб страны Махинур Гекташ. Отмечается, что в переходный период руководство соцсетей будет постепенно закрывать уже имеющиеся детские аккаунты. Теперь в Турции для доступа в соцсеть пользователям необходимо будет пройти проверку личности в госсервисе e-Devlet, после чего они смогут получить цифровой токен с информацией о возрасте гражданина. Зыков допустил, что многие родители поддержат такой запрет для своих детей.

«Вопрос в том, насколько пользователи доверяют тому месту, где оставляют персональные данные. У государственного портала в Турции наверняка есть соответствующая защита, проводятся необходимые проверки. Понятно, что ни одна система не является безопасной, всегда есть риск утечки паспортных данных. Подозреваю, что многие родители захотят, чтобы их ребенок получил цифровой детокс, немного отдохнул от телефона. Есть определенные исследования, которые показывают, что если ребенок не находится в серьезном психологическом состоянии, то несколько недель детокса ему пойдут на пользу, а если есть определенные тревожные состояния, то отключение от интернета ему пользу не принесет. Поэтому можно провести такой эксперимент, приехав на отдых в Турцию», — сказал Зыков.