Вынужденный детокс: Почему родители в Турции поддержат запрет соцсетей для детей
Турецкие дети, зарабатывавшие в блогах в соцсетях, скорее всего, не смогут получить через суд компенсацию своих доходов, сказал НСН Владимир Зыков.
Принятое властями Турции решение о запрете соцсетей для детей до 15 лет будет позитивно встречено взрослыми гражданами страны, поскольку дети смогут отдохнуть от телефонов и получить необходимый цифровой детокс. Об этом НСН заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
В Турции с 1 ноября вступил в силу запрет на доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет, сообщило РИА Новости со ссылкой на министра по делам семьи и социальных служб страны Махинур Гекташ. Отмечается, что в переходный период руководство соцсетей будет постепенно закрывать уже имеющиеся детские аккаунты. Теперь в Турции для доступа в соцсеть пользователям необходимо будет пройти проверку личности в госсервисе e-Devlet, после чего они смогут получить цифровой токен с информацией о возрасте гражданина. Зыков допустил, что многие родители поддержат такой запрет для своих детей.
«Вопрос в том, насколько пользователи доверяют тому месту, где оставляют персональные данные. У государственного портала в Турции наверняка есть соответствующая защита, проводятся необходимые проверки. Понятно, что ни одна система не является безопасной, всегда есть риск утечки паспортных данных. Подозреваю, что многие родители захотят, чтобы их ребенок получил цифровой детокс, немного отдохнул от телефона. Есть определенные исследования, которые показывают, что если ребенок не находится в серьезном психологическом состоянии, то несколько недель детокса ему пойдут на пользу, а если есть определенные тревожные состояния, то отключение от интернета ему пользу не принесет. Поэтому можно провести такой эксперимент, приехав на отдых в Турцию», — сказал Зыков.
Собеседник НСН добавил, что дети-блогеры, по всей видимости, не смогут получить компенсацию за потерю доходов.
«Вряд ли удастся что-то компенсировать, потому что это довольно серьезная проблема. Площадка справедливо скажет, что она исполняет требования закона государства, где она работает, любые суды, скорее всего, будут проиграны. В ряде стран Европы есть закон, который обязывает всех регистрироваться при входе в соцсети, чтобы можно было определить возраст. Если возраст неподходящий и если окажется, что у ребенка уже есть аккаунт в этой соцсети, то он там замораживается, ребенку может быть возвращен этот аккаунт по достижении разрешенного возраста, если он сам захочет это сделать. До этого у ребенка даже не будет возможности скачать тот контент, который он там оставил. Турция, видимо, решила пойти примерно по тому же пути», — отметил он.
Ранее экс-депутат Госдумы, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая заявила, что введение запретов не способно оторвать подростков от смартфонов, но если внимание учащегося привлечь интересными секциями и кружками, ситуацию можно исправить.
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