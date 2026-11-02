В Казахстане заявили о предотвращении попытки госпереворота

В ведомстве указали, что задержанные подозреваются «в создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы, а также пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни».

«Пресечена деятельность трёх созданных ими подпольных учебных центров для детей и подростков», - отметили в КНБ.

Также сообщается, что в ходе обысков казахстанские правоохранители изъяли огнестрельное оружие, наркотики, религиозную атрибутику, литературу и прочие вещественные доказательства.

Ранее сын бывшего президента Киргизии Кадыр Атамбаев получил четыре года заключения по делу о подготовке захвата власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

