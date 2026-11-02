Неофициальная точка: Зачем Wildberries открывает ПВЗ в магазинах и кафе
Алексей Кременсков заявил НСН, что пунктам выдачи заказов теперь придется бороться за клиентов и с «неофициальными ПВЗ».
Есть локации, где открыть ПВЗ уже сложно или невозможно, так как есть стандарты по пунктам выдачи заказов, а Wildberries хочет обойти эти ограничения, передав свои точки магазинам и кафе, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Компании с более 30 точками могут открыть пункты выдачи заказов Wildberries, сообщили в маркетплейсе. Такую возможность могут предоставить магазинам, банкам, кофейням, АЗС. Кременсков раскрыл, кому это выгодно, а кому – нет.
«Компания пытается максимально задействовать площади предпринимателей, развить свою сеть пунктов выдачи заказов. У нас есть локации, где открыть ПВЗ уже сложно или невозможно, у нас есть стандарты по пунктам выдачи заказов. Компания пытается обойти, так скажем, законы, расширив свою сеть. В данном случае этот пункт будет считаться не ПВЗ, а магазином, где просто можно получить товар Wildberries. Для клиентов это хорошо и удобно, если будут выдавать в каждом подъезде, в каждом магазине. Но не учитываются интересы предпринимателей, которые планировали, когда открывали бизнес, что в какой-то локации они будут единственные. В таком случае получается, что появится конкурент. Это заберет часть спроса у тех ПВЗ, которые уже есть. А для тех, кто только будет открывать ПВЗ, задача становится сложнее, нужно будет учитывать и «неофициальные» пункты выдачи заказа. Я думаю, такой шаг можно ждать и от других маркетплейсов», - рассказал он.
Открытие пунктов не потребует специального ремонта и брендинга – вывеска и кронштейн предоставляются бесплатно, а для обработки заказов нужен только смартфон или ноутбук с приложением «WB ПВЗ». При этом в помещении должны быть как минимум одна примерочная и две камеры видеонаблюдения, а также место для выдачи заказов. Для клиентов правила сохранятся. В таких ПВЗ можно получать заказы и оформлять возврат, пользоваться доставкой товаров через сервис WB Track, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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