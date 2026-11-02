Есть локации, где открыть ПВЗ уже сложно или невозможно, так как есть стандарты по пунктам выдачи заказов, а Wildberries хочет обойти эти ограничения, передав свои точки магазинам и кафе, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Компании с более 30 точками могут открыть пункты выдачи заказов Wildberries, сообщили в маркетплейсе. Такую возможность могут предоставить магазинам, банкам, кофейням, АЗС. Кременсков раскрыл, кому это выгодно, а кому – нет.