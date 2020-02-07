«Рано радоваться». Инфекционист о снижении числа новых случаев коронавируса

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов в эфире НСН отметил тенденцию к положительной динамике, но напомнил, что надёжного лекарства от нового коронавируса по-прежнему нет.

«Прогнозирование – это самое неблагодарное дело, которое может быть вообще, когда речь идёт об эпидемии. Ситуация может пойти по разным сценариям, но, по опыту предыдущих лет, коронавирусная инфекция, как и любая эпидемия, не может бесконечно продолжаться. Острые респираторные инфекции, в том числе эпидемии гриппа, возникают и потом через несколько недель идут на спад. Что, в общем-то, и прогнозируется при данной коронавирусной инфекции. Но учитывая, что уже более 25 стран вовлечено, и по официальным данным уже более 30 тысяч заболевших, а по неофициальным эта цифра может быть значительно больше, очень сложно прогнозировать, как дальше поведёт себя данная инфекция.

В то же время есть выздоровевшие люди, многие уже прошли инкубационный период и вышли из карантина. Поэтому в некоторой степени наметились тенденции к положительной динамике. Но в связи с тем, что нет официально разрешенных этиотропных препаратов, которые целенаправленно воздействуют на коронавирус, и до сих пор нет вакцины – а её создание требует времени – пока рано радоваться и говорить о том, что мы победили коронавирусную инфекцию в новом её проявлении, связанном со штаммом 2019 года», - отметил он.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Информация о вызывающем пневмонию вирусе начала активно распространяться только с середины января, когда количество заболевших возросло в разы. Многие страны ограничили авиасообщение с Китаем, российские власти временно закрыли границу с Китаем и эвакуировали 144 россиян из Уханя. По предварительным данным, все они здоровы, однако им предстоит провести две недели под карантином в специальном освобожденном для них тюменском санатории.

В России были зафиксированы только два случая заражения. Власти РФ не давали прогнозов по распространению коронавируса, однако в Минздраве сообщили, что на всякий случай готовятся к «возможной масштабной инфекции».

