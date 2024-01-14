Нет плохой погоды: Москвичам рекомендуют вспомнить про ЗОЖ при перепадах температур
В Москве и Подмосковье на выходных синоптики фиксируют аномальные морозы. С понедельника начнется резкое потепление, и специалисты рекомендуют москвичам вспомнить о ЗОЖ.
В Московском регионе с 14 января начнут отступать морозы и начнется потепление. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишкове в воскресенье.
«Сегодня после ночных 20-ти градусных морозов холод начнет отступать. В столичном регионе скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с запада, поэтому ожидается постепенное натекание многоярусных облаков», — цитируют синоптика «Известия».
Выходные в Москве выдались морозные. Температурный минимум этой зимы обновился в Подмосковье, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Так, по его словам, в Клину этой ночью температура опустилась до -32,7°C.
«Это на 0,2 градуса ниже, чем было там же 5 января», — отметил Леус.
На фоне аномальных морозов в Московском регионе отмечается гололедица. В Москве из-за гололеда объявлен «желтый» уровень погодной опасности , говорится в сообщении Гидрометцентра.
Предупреждение продлится до обеда воскресенья.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.
Уже с понедельника столицу ожидает резкое потепление – до 1 градуса ниже нуля, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью НСН.
«Воздушные массы активно перемещаются с севера, давление повысится, а небо будет малооблачное, что принесет сильное охлаждение. В новогоднюю ночь по старому стилю продолжится этот же процесс. Температура ночью будет опускаться до 23, по области – до 26 морозов. Днем от 12 до 15 градусов ниже нуля. А затем очередной циклон принесет заметное повышение температуры. Уже в понедельник днем ожидаем от 1 до 6 градусов ниже нуля. Температурный фон будет уже на уровне нормы. Получается, что с утра воскресенья до понедельника температура повысится на 20 градусов», - резюмировал собеседник НСН.
Колебания атмосферного давления повышают нагрузку на сердце, однако умеренная физическая активность и сбалансированное питание помогут облегчить самочувствие, пишет Life.ru со ссылкой на врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Ольгу Уланкину.
По ее словам, людям в группе риска следует пить достаточно жидкости. Это позволит снизить нагрузку на сердце. Прогулка на свежем воздухе или легкая зарядка помогут простимулировать кровообращение.
«В долгосрочной перспективе снизить чувствительность к метеорологическим условиям помогают принципы здорового образа жизни», - добавила Уланкина.
Здоровое питание, физические нагрузки и достаточный отдых помогут организму быстрее восстановится. Для облегчения головной боли также подойдут медитации и дыхательные практики.
Ранее высота сугробов в Москве превысила климатическую норму на 20%, достигнут отметки в 30 сантиметров, заявил 11 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает «Радиоточка НСН».
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