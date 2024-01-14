Нет плохой погоды: Москвичам рекомендуют вспомнить про ЗОЖ при перепадах температур

«Сегодня после ночных 20-ти градусных морозов холод начнет отступать. В столичном регионе скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с запада, поэтому ожидается постепенное натекание многоярусных облаков», — цитируют синоптика «Известия».

Выходные в Москве выдались морозные. Температурный минимум этой зимы обновился в Подмосковье, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.



Так, по его словам, в Клину этой ночью температура опустилась до -32,7°C.

«Это на 0,2 градуса ниже, чем было там же 5 января», — отметил Леус.