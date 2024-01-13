Синоптик предупредила об аномальных морозах на юге России и Северном Кавказе

«Температурная аномалия составит в среднем до 8-10 градусов. Но уже в понедельник морозы отступят, температура воздуха приблизится к климатической норме, а во вторник и среду превысит ее на 1-5 градусов», — указала синоптик.

По словам Котилевской, на Северном Кавказе в субботу ожидается метель, ветер до 15-20 м/с, местами до 30 м/с. Кроме того, снег, в том числе мокрый, будет идти в Калмыкии, температура воздуха по ночам будут опускаться до минус 11-16 градусов.

В Волгоградской области прогнозируют до 20-25 градусов мороза, местами до 30 градусов, в ночные часы и около 10-16 градусов мороза днем. В Астрахани в субботу днем похолодает до минус 12 градусов, ночью — до минус 15 градусов.

При этом в Крыму ожидается 5-10 градусов мороза днем 13 января, ночью — до минус 11-16 градусов. В свою очередь, в Краснодаре похолодает до минус 6-8 градусов, в Сочи — до минус 0-2 градусов. По прогнозам, уже в воскресенье температура воздуха на курорте поднимется выше нуля, до плюс 3 градусов, а в понедельник потеплеет до плюс 6-7 градусов.

