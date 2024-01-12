В Москве в крещенскую ночь ожидается около нуля градусов
В Москве в крещенскую ночь 19 января ожидается около нуля градусов, сообщила специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.
Днем в этот день ожидается 8-10 градусов мороза, город окажется в теплом сектора циклона.
На Москву надвигаются воздушные массы, которые принесут три дня «очень холодной погоды», пик придется на субботу, когда морозы усилятся до 24 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Радиоточке НСН».
Высота сугробов в Москве превысила климатическую норму на 20%, достигнут отметки в 30 сантиметров, заявил 11 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве в крещенскую ночь ожидается около нуля градусов
- В Калужской области на трассе М-3 «Украина» столкнулись 7 машин
- Microsoft обогнала Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире
- СМИ: Сунак объявил о пакете военной помощи Украине в более чем 3 млрд долларов
- На популярном у туристов курорте Таиланда обнаружили ядовитых медуз
- МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева
- «Уволенному» коту Сергею предложили работу в администрации Санкт-Петербурга
- Германия назвала удары по хуситам соответствующими Уставу ООН
- На Кубани подросток застрелил свою опекуншу и угнал машину
- Студенты решили судиться с Гарвардом из-за антисемитизма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru