В Москве в крещенскую ночь ожидается около нуля градусов

В Москве в крещенскую ночь 19 января ожидается около нуля градусов, сообщила специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

Днем в этот день ожидается 8-10 градусов мороза, город окажется в теплом сектора циклона.

Вильфанд: Температура в Москве вновь понизится до минус 20 к выходным

На Москву надвигаются воздушные массы, которые принесут три дня «очень холодной погоды», пик придется на субботу, когда морозы усилятся до 24 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Радиоточке НСН».

Высота сугробов в Москве превысила климатическую норму на 20%, достигнут отметки в 30 сантиметров, заявил 11 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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