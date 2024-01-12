В Москве в крещенскую ночь ожидается около нуля градусов

На Москву надвигаются воздушные массы, которые принесут три дня «очень холодной погоды», пик придется на субботу, когда морозы усилятся до 24 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Радиоточке НСН».

Высота сугробов в Москве превысила климатическую норму на 20%, достигнут отметки в 30 сантиметров, заявил 11 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

