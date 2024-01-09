Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 26 декабря 2023 года атмосферное давление в Москве опустилось до 724,6 мм ртутного столба. По его словам, это новый рекорд - ранее настолько низкое давление было зафиксировано в столице 26 декабря 1975 года.

Он отметил, что в периоды низкого давления погода в городе остается «мягкой, с осадками и пасмурной», передает «Радиоточка НСН».



