Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
В Москве в первую рабочую неделю после праздников ожидаются резкие колебания атмосферного давления, предупредила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
Так, с 10 до 11 января давление в Москве снизится с 751 до 733 миллиметров ртутного столба из-за перемещения атлантического циклона.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 26 декабря 2023 года атмосферное давление в Москве опустилось до 724,6 мм ртутного столба. По его словам, это новый рекорд - ранее настолько низкое давление было зафиксировано в столице 26 декабря 1975 года.
Он отметил, что в периоды низкого давления погода в городе остается «мягкой, с осадками и пасмурной», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru