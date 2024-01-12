«Три дня холода»: Двадцатиградусные морозы вернутся в Москву к выходным

«Через Москву вчера прошел циклон со снегопадом, грозами, усилением ветра. Теперь наступает трехдневка с очень холодной погодой, среднесуточная температура будет на 8-9 градусов ниже нормы. Ночью уже будет от 14 до 16 градусов ниже нуля. Днем в пятницу 11-13 градусов мороза. Но наиболее холодная погода в субботу и в воскресенье. В субботу сильный мороз! Ожидается 22-24 градуса ночью, до 28 градусов по области, днем будет 13-15 ниже нуля, а по области даже минус 18 градусов. В субботу температура ниже нормы на 15 градусов», - предупредил он.

Предстоящее воскресенье тоже будет морозным, но уже с понедельника столицу ожидает резкое потепление – до 1 градуса ниже нуля, отметил Вильфанд.

«Воздушные массы активно перемещаются с севера, давление повысится, а небо будет малооблачное, что принесет сильное охлаждение. В новогоднюю ночь по старому стилю продолжится этот же процесс. Температура ночью будет опускаться до 23, по области – до 26 морозов. Днем от 12 до 15 градусов ниже нуля. А затем очередной циклон принесет заметное повышение температуры. Уже в понедельник днем ожидаем от 1 до 6 градусов ниже нуля. Температурный фон будет уже на уровне нормы. Получается, что с утра воскресенья до понедельника температура повысится на 20 градусов», - резюмировал собеседник НСН.

Высота сугробов в Москве превысила климатическую норму на 20%, достигнут отметки в 30 сантиметров, заявил 11 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает «Радиоточка НСН».