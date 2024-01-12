«Три дня холода»: Двадцатиградусные морозы вернутся в Москву к выходным
В субботу и воскресенье морозы в Москве достигнут пиковых значений в 22-24 градуса по ночам, но уже в понедельник ожидается резкое потепление, заявил НСН Вильфанд.
На Москву надвигаются воздушные массы, которые принесут три дня «очень холодной погоды», пик придется на субботу, когда морозы усилятся до 24 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью НСН.
«Через Москву вчера прошел циклон со снегопадом, грозами, усилением ветра. Теперь наступает трехдневка с очень холодной погодой, среднесуточная температура будет на 8-9 градусов ниже нормы. Ночью уже будет от 14 до 16 градусов ниже нуля. Днем в пятницу 11-13 градусов мороза. Но наиболее холодная погода в субботу и в воскресенье. В субботу сильный мороз! Ожидается 22-24 градуса ночью, до 28 градусов по области, днем будет 13-15 ниже нуля, а по области даже минус 18 градусов. В субботу температура ниже нормы на 15 градусов», - предупредил он.
Предстоящее воскресенье тоже будет морозным, но уже с понедельника столицу ожидает резкое потепление – до 1 градуса ниже нуля, отметил Вильфанд.
«Воздушные массы активно перемещаются с севера, давление повысится, а небо будет малооблачное, что принесет сильное охлаждение. В новогоднюю ночь по старому стилю продолжится этот же процесс. Температура ночью будет опускаться до 23, по области – до 26 морозов. Днем от 12 до 15 градусов ниже нуля. А затем очередной циклон принесет заметное повышение температуры. Уже в понедельник днем ожидаем от 1 до 6 градусов ниже нуля. Температурный фон будет уже на уровне нормы. Получается, что с утра воскресенья до понедельника температура повысится на 20 градусов», - резюмировал собеседник НСН.
Высота сугробов в Москве превысила климатическую норму на 20%, достигнут отметки в 30 сантиметров, заявил 11 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает «Радиоточка НСН».
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