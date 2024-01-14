Тишковец рассказал о потеплении в Москве и Подмосковье с 14 января

В Московском регионе с 14 января начнут отступать морозы и начнется потепление. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишкове в воскресенье.

В Подмосковье зафиксировали новый температурный рекорд зимы

«Сегодня после ночных 20-ти градусных морозов холод начнет отступать. В столичном регионе скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с запада, поэтому ожидается постепенное натекание многоярусных облаков», — цитируют синоптика «Известия».

По его данным, к вечеру в Москве ожидается снег.

Днем в Москве ожидается мороз –16…–13 градусов, в Подмосковье — –17…–12. Атмосферное давление будет падать и составит 733 мм ртутного столба, подчеркнул Тишковец.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале рассказала, что в ночь на 13 января синоптики зафиксировали в столичном регионе температуру до минус 32 градусов.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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