В Подмосковье температура ночью опускалась ниже минус 32 градусов

Она сообщила, что ночь на субботу в московском регионе была ясной и морозной.

«На севере Подмосковья температура оказалась ниже минус 30 градусов. В 6 часов утра в городе Клин было минус 32,2 градуса», – уточнила Позднякова.

По ее данным, в Москве нижний предел температуры колебался от минус 19 в центре столицы до минус 27,2 в Бутове.

Ранее сообщалось, что в Москве в крещенскую ночь 19 января ожидается около нуля градусов, сообщила специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.