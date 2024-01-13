В Подмосковье температура ночью опускалась ниже минус 32 градусов

В ночь на 13 января синоптики зафиксировали в столичном регионе температуру до минус 32 градусов. Об этом рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

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Она сообщила, что ночь на субботу в московском регионе была ясной и морозной.

«На севере Подмосковья температура оказалась ниже минус 30 градусов. В 6 часов утра в городе Клин было минус 32,2 градуса», – уточнила Позднякова.

По ее данным, в Москве нижний предел температуры колебался от минус 19 в центре столицы до минус 27,2 в Бутове.

Ранее сообщалось, что в Москве в крещенскую ночь 19 января ожидается около нуля градусов, сообщила специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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