В Подмосковье температура ночью опускалась ниже минус 32 градусов
В ночь на 13 января синоптики зафиксировали в столичном регионе температуру до минус 32 градусов. Об этом рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
Она сообщила, что ночь на субботу в московском регионе была ясной и морозной.
«На севере Подмосковья температура оказалась ниже минус 30 градусов. В 6 часов утра в городе Клин было минус 32,2 градуса», – уточнила Позднякова.
По ее данным, в Москве нижний предел температуры колебался от минус 19 в центре столицы до минус 27,2 в Бутове.
Ранее сообщалось, что в Москве в крещенскую ночь 19 января ожидается около нуля градусов, сообщила специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru