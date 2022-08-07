Несмотря на провокации. Российская журналистка Асламова продолжит работу в Косово

«И еще они постоянно спрашивали меня про спецоперацию. Как дела идут на фронте? Я сказала, что наша армия двигается вперед, они спросили, кто, по моему мнению, победит в этой операции? Я сказала, что однозначно это будет победа российской армии. Потом меня спросили, поддерживают ли спецоперацию в России, я сказала – да, в основном поддерживают, 80% рейтинга у Путина…После этого ситуация как-то ухудшалась, потому что мне запрещали ходить в туалет без конвоя, мужу не давали выйти покурить. Мне запрещали вставать с места – сказали, что вы должны сидеть на стуле. Я много часов так просидела, дикие боли в спине начались. И потом мне задали такой типичный вопрос – он задается не для того, чтобы услышать ответ, а для того, чтобы проверить реакцию человека. Работаю ли я на российские спецслужбы? Я говорю – нет… Я говорю – послушайте, я журналист и все, что я знаю, - все это напечатано в газетах», - рассказала журналистка.

В поддержку Дарьи Асламовой выступил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он заявил РИА Новости, что Россия должна добиваться соблюдения законных прав своей гражданки.

«Вне всякого сомнения, Россия должна добиваться соблюдения всех законных прав журналистки как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от предъявляемых обвинений", - сказал Косачев. Тем более, что "они не сопровождаются никакими доказательствами их обоснованности», - отметил политик.