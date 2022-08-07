Несмотря на провокации. Российская журналистка Асламова продолжит работу в Косово
Задержание в Косово журналистки КП Дарьи Асламовой вызвало протест со стороны России и призывы защитить журналистов в горячих точках.
Дарья Асламова, журналистка издания «Комсомольская правда», смогла связаться с редакцией после задержания в Косово якобы из-за шпионажа и сообщила о своем местонахождении, сообщает сайт kp.ru 7 июля.
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По словам главы МВД Косово Джеляля Швецлы, «несколько стран доказали, что она под видом журналистки занималась шпионажем для российской военной разведки». Также он сказал, что Асламова «участвовала в боевых действиях на Украине». При этом никаких доказательств ни одному, ни другому обвинению не было предоставлено, отмечает КП.
Дарья Асламова рассказала подробности инцидента в эфире радио «Комсомольская правда». По ее словам, журналистку допрашивали много часов. Представители Косово были в курсе ее журналистской деятельности. Интересовались ранее сделанными интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, президентом Сирии Башаром Асадом, интервью с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном, бывшим президентом Республики Сербской Радоваома Караджичем.
«И еще они постоянно спрашивали меня про спецоперацию. Как дела идут на фронте? Я сказала, что наша армия двигается вперед, они спросили, кто, по моему мнению, победит в этой операции? Я сказала, что однозначно это будет победа российской армии. Потом меня спросили, поддерживают ли спецоперацию в России, я сказала – да, в основном поддерживают, 80% рейтинга у Путина…После этого ситуация как-то ухудшалась, потому что мне запрещали ходить в туалет без конвоя, мужу не давали выйти покурить. Мне запрещали вставать с места – сказали, что вы должны сидеть на стуле. Я много часов так просидела, дикие боли в спине начались. И потом мне задали такой типичный вопрос – он задается не для того, чтобы услышать ответ, а для того, чтобы проверить реакцию человека. Работаю ли я на российские спецслужбы? Я говорю – нет… Я говорю – послушайте, я журналист и все, что я знаю, - все это напечатано в газетах», - рассказала журналистка.
В поддержку Дарьи Асламовой выступил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он заявил РИА Новости, что Россия должна добиваться соблюдения законных прав своей гражданки.
«Вне всякого сомнения, Россия должна добиваться соблюдения всех законных прав журналистки как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от предъявляемых обвинений", - сказал Косачев. Тем более, что "они не сопровождаются никакими доказательствами их обоснованности», - отметил политик.
Посольство РФ в Белграде также заявило о безосновательности задержания российской журналистки, назвав его очередной провокацией непризнанного Косова, а также примером игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, в том числе свободы СМИ.
«6 августа 2022 года на административной линии между Центральной Сербией и Автономным краем Косово и Метохия косовоалбанскими «силовиками» была задержана российская журналистка, спецкор газеты «Комсомольская правда» Д. М. Асламова. Под надуманными предлогами косовары не пропустили Д. М. Асламову на территорию края и, абсурдно обвиняя в «работе на российские спецслужбы», удерживали и допрашивали в течение нескольких часов, запретив использовать мобильный телефон и отобрав для обыска все личные вещи», – приводит заявление российского посольства ТАСС.
Документ был немедленно направлен в Миссию ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК) и секретариат ООН.
После инцидента с задержанием Дарья Асламова будет по-прежнему работать в Сербии, сообщил РИА Новости главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.
«Она спокойно будет продолжать работать (в Сербии – прим. НСН). Она там была действительно в командировке от нас», - сказал Сунгоркин.
В Союзе журналистов России призвали к поддержке коллег, выезжающих в зоны конфликтов. По мнению секретаря СЖР Тимура Шафира, возглавляющего международный отдел Союза, плотное сотрудничество МИД с СЖР и других уполномоченных организаций сможет минимизировать риск возможных провокаций для российских журналистов.
«Сейчас наши коллеги, выезжающие в сложные и опасные командировки, могут столкнуться с большим количеством сложностей и провокаций, чем раньше. Вопрос безопасности журналистов - это не только вопрос их личных действий, действий редакции, но и совокупных действий МИД, Союза журналистов, а также всех прочих организаций, которым небезразлична их судьба. Чем крепче мы будем держаться друг друга и плотнее взаимодействовать, чем внимательнее будем относиться к поездке каждого из наших коллег, тем лучше мы сможем обеспечить их безопасность», - цитирует Шафира ТАСС.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ужесточить ответственность за воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов.
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