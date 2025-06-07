Суд взыскал с сына «крабового короля» Александра Кана 358,7 млрд рублей
Суд взыскал с сына «крабового короля» Олега Кана Александра 358,7 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
К тому же суд взыскал с Кана-младшего госпошлину в размере 10,8 тысячи рублей.
По данным источника, в счет погашения общего долга у Александра были взысканы четыре земельных участка и два дома площадью 649 и 129 квадратных метров.
Известно, что два из четырех изъятых у сына «крабового короля» участков занимают площадь 1,2 тысячи квадратных метров, другие два — свыше тысячи квадратных метров. Вся недвижимость Александра Кана расположена в Южно-Сахалинске.
К тому же, согласно информации приставов, у него в собственности имеются восемь машин и 40 единиц недвижимости на почти 300 млн рублей. Теперь оставшийся долг сына «крабового короля» перед государством составляет около 337 млрд рублей.
В начале июня 2025 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора ООО «Курильский Универсальный Комплекс» Александра Кана.
Ранее суд взыскал 358,7 млрд рублей с «крабовых королей» Дальнего Востока. Среди ответчиков в том числе фигурировал Олег Кан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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