Суд взыскал с сына «крабового короля» Александра Кана 358,7 млрд рублей

Суд взыскал с сына «крабового короля» Олега Кана Александра 358,7 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

К тому же суд взыскал с Кана-младшего госпошлину в размере 10,8 тысячи рублей.

По данным источника, в счет погашения общего долга у Александра были взысканы четыре земельных участка и два дома площадью 649 и 129 квадратных метров.

Известно, что два из четырех изъятых у сына «крабового короля» участков занимают площадь 1,2 тысячи квадратных метров, другие два — свыше тысячи квадратных метров. Вся недвижимость Александра Кана расположена в Южно-Сахалинске.

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К тому же, согласно информации приставов, у него в собственности имеются восемь машин и 40 единиц недвижимости на почти 300 млн рублей. Теперь оставшийся долг сына «крабового короля» перед государством составляет около 337 млрд рублей.

В начале июня 2025 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора ООО «Курильский Универсальный Комплекс» Александра Кана.

Ранее суд взыскал 358,7 млрд рублей с «крабовых королей» Дальнего Востока. Среди ответчиков в том числе фигурировал Олег Кан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ПроисшествиеДолгиСудыДальний Восток

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