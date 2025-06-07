СМИ: В Москве в ТЦ «Горбушкин двор» члены ОПГ собирали оружие для нелегальной продажи

Правоохранители задержали нескольких членов организованной преступной группы (ОПГ), создавших в столичном торговом центре «Горбушкин двор» цех по переделке и сборке огнестрельного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Известно, что злоумышленники в дальнейшем собирались продать это оружие.

Отмечается, что расследование деятельности ОПГ начали еще в июне 2023 года. Тогда задержали экс-гендиректора ООО «РТГ» Григория Дягтяря, военных пенсионеров Сергея Белякова и Юрия Кашковского, их предполагаемого соучастника Константина Белоножкина. Все они содержаться под стражей.

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По данными источника, всем им предъявили обвинения в незаконном изготовлении, хранении и сбыте огнестрельного оружия. Их дело передали в Дорогомиловский суд столицы для рассмотрения.

К тому же в рамках расследования задержали еще несколько человек. В отношении них дело выделили в отдельное производство.

Ранее RT сообщил, что Мосгорсуд приговорил членов Таганской ОПГ к заключению на сроки от 22 до 25 лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваОружиеОПГ

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