«Каждый решает сам». Познер и СЖР - о санкциях Роскомнадзора в военное время

Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру с требованием удалить недостоверные материалы нескольких СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.

В обращении регулятора упомянуты, в том числе, «Эхо Москвы», «ИноСМИ» (признан в России СМИ-иноагентом), «Медиазона» (признан в России СМИ-иноагентом), New Times, «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом), «Свободная Пресса», «Крым.Реалии» (признан в России СМИ-иноагентом), «Новая Газета», «Журналист», «Лениздат».

Указанные ресурсы Роскомнадзор обвинил в том, что на них «размещена недостоверная общественно значимая, не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии».