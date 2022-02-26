«Каждый решает сам». Познер и СЖР - о санкциях Роскомнадзора в военное время

Привычка работать в мирное время и особенности работы в военный период мешают работать журналистам. Как искать достоверные источники информации, каждый решает сам, заявили НСН Владимир Познер и Тимур Шафир.

Ограничения Роскомнадзора, принятые в отношении десяти СМИ из-за непроверенной информации о ситуации на Украине, затрудняют работу всем журналистам. Об этом заявил журналист, телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру с требованием удалить недостоверные материалы нескольких СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.

В обращении регулятора упомянуты, в том числе, «Эхо Москвы», «ИноСМИ» (признан в России СМИ-иноагентом), «Медиазона» (признан в России СМИ-иноагентом), New Times, «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом), «Свободная Пресса», «Крым.Реалии» (признан в России СМИ-иноагентом), «Новая Газета», «Журналист», «Лениздат».

Указанные ресурсы Роскомнадзор обвинил в том, что на них «размещена недостоверная общественно значимая, не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии».

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«Не знаю, какие СМИ, кроме Facebook, но там бывает довольно часто недостоверная информация. Приходится с этим считаться, и я понимаю желание (Роскомнадзора – прим. НСН) это исключить. С другой стороны, эта мера мне кажется чрезмерной и отчасти говорит об опасениях по поводу любой информации. Это очень затрудняет работу нашим журналистам, которых я лично не подозреваю в сообщениях непроверенной и ложной информации. К сожалению, у меня нет ответа. Каждый будет искать информацию, как он может», - заявил собеседник НСН.

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Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал главную проблему СМИ, которую вскрыли санкции Роскомнадзора.

«В данный момент мы видим разницу между стандартными практиками современной журналистики, к которой мы привыкли, в том числе: оперативность информации, перепосты и проч. – и журналистики военного времени. На наглядном примере мы видим несоответствие двух понятий друг другу. В обычной жизни выбор источника является исключительным правом журналиста. При этом он должен осознавать риски распространения ложной информации. С этим мы всегда работали. Я не уверен, что у всех СМИ, кому Роскомнадзор направил предупреждение, есть свои журналисты, которые с места событий предоставляют информацию. Поэтому у Роскомнадзора возникает повод заявить, что единственным источником достоверной информации является Министерство обороны. Это – расхождение журналистики мирного и военного времени», - подчеркнул секретарь СЖР.

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Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ужесточить ответственность за воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов. Её позиция приводятся в официальном аккаунте омбудсмена в Instagram.

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ФОТО: РИА Новости
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