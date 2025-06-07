Россиян предупредили о новой схеме мошенничества пред Днем России

В преддверии празднования Дня России мошенники разработали новую схему, связанную с Telegram. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко.

Он рассказал, что в последнее время заметен резкий рост активности рекламных ботов, которые обещают пользователям денежные призы в размере миллиона рублей от государства в честь праздника.

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При этом, по словам специалиста, для участия в «розыгрыше призов» у жертв запрашивают контакты. После этого под предлогом подтверждения личности или якобы для регистрации граждан требуют ввести код, приходящий на телефон. Однако его ввод, объяснил Кузьменко, дает мошенникам полный контроль над аккаунтом пострадавших.

Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в беседе со специальным корреспондентом НСН отметили, что сложность противостояния мошенникам заключается в том, что они постоянно обновляют схему своих действий.

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ФОТО: ТАСС
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