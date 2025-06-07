Россиян предупредили о новой схеме мошенничества пред Днем России

Российские средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 36 дронов ВСУ над регионами РФ

В лагере «Орленок» в Омской области отравились 11 детей в возрасте от 7 до 14 лет

В Москве Музей Победы и МВД приглашают на специальную программу «Один день с полицией России»

Синоптики предупредили москвичей о возможных грозах