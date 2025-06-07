Экс-заложник «Норд-Оста» получил компенсацию морального вреда через 22 года
Спустя 22 года суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда одному из бывших заложников «Норд-Оста» Игорю Захарову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
До этого мужчина уже получал денежную компенсацию как пострадавший в результате теракта, но позже решил получить и компенсацию морального вреда. Первый иск Захаров подал еще в 2022 году, но документ оставили без рассмотрения из-за неявки его на заседания.
Новый иск с теми же основаниями поступил в суд в сентябре 2024 года. По делу прошло шесть заседаний.
Известно, что, согласно решению суда, за выплату компенсации экс-заложнику будет отвечать департамент финансов Москвы. Инстанция частично удовлетворила иск, учтя размер ранее полученных Захаровым компенсационных выплат.
Вечером 23 октября 2002 года в Москве 40 террористов ворвались в здание Театрального центра на Дубровке и захватили в заложники 912 участников и зрителей мюзикла «Норд-Ост». Преступники не выпускали людей из здания около трех дней, почти не давая им еды и воды. Утром 26 октября была проведена операция, в результате которой заложников удалось освободить. Во время теракта погибли 130 человек, в том числе 10 детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее «Известия» сообщили, что один из пособников захватчиков «Норд-Оста» освободился из колонии после 22 лет заключения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-заложник «Норд-Оста» получил компенсацию морального вреда через 22 года
- Суд взыскал с сына «крабового короля» Александра Кана 358,7 млрд рублей
- В Горловке из-за атаки дронов ВСУ повреждена школа
- СМИ: Россия в апреле утроила покупки шоколада из Турции
- Россия ведет консультации с ООН о меморандуме о сельхозпродукции
- При атаке БПЛА в Подмосковье ранены двое жителей
- В Приморье подросток на мотоцикле сбил мужчину и погиб сам
- Банки в РФ планируют снижать ставки по вкладам
- В Индии открыли самый высокий железнодорожный мост в мире
- СМИ: В США рассматривают журналиста Карлсона как возможного инвестора в TikTok
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru