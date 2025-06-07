Экс-заложник «Норд-Оста» получил компенсацию морального вреда через 22 года

Спустя 22 года суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда одному из бывших заложников «Норд-Оста» Игорю Захарову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

До этого мужчина уже получал денежную компенсацию как пострадавший в результате теракта, но позже решил получить и компенсацию морального вреда. Первый иск Захаров подал еще в 2022 году, но документ оставили без рассмотрения из-за неявки его на заседания.

Новый иск с теми же основаниями поступил в суд в сентябре 2024 года. По делу прошло шесть заседаний.