В Горловке из-за атаки дронов ВСУ повреждена школа
7 июня 202509:51
Украинские беспилотники атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике, получила повреждения школа. Об этом заявил глава города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Градоначальник уточнил, что дроны ВСУ ударили по Горловке минувшей ночью.
«Повреждена одна из школ в Центрально-Городском районе», - подчеркнуо Приходько.
Сведения о пострадавших при атаке уточняются.
Ранее атаку украинских БПЛА отразили в Московской области, было ликвидировано девять дронов. В результате получили ранения мужчина и женщина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru