В Горловке из-за атаки дронов ВСУ повреждена школа

Украинские беспилотники атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике, получила повреждения школа. Об этом заявил глава города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что дроны ВСУ ударили по Горловке минувшей ночью.

«Повреждена одна из школ в Центрально-Городском районе», - подчеркнуо Приходько.

Сведения о пострадавших при атаке уточняются.

Ранее атаку украинских БПЛА отразили в Московской области, было ликвидировано девять дронов. В результате получили ранения мужчина и женщина.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШколаБеспилотникиДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры