В ГД предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей

По его словам, необходимо повысить порог нуждаемости для всех семей до двух прожиточных минимумов, а для многодетных семей отменить его. Политик рассказал, что в ряде регионов России уже отменяют критерии нуждаемости для семей с тремя и более детьми.

Миронов подчеркнул, что многодетные семьи являются основой и надеждой повышения демографической ситуации в стране, и они должны получать полную поддержку от государства и властей.

Ранее экономист, доктор экономических наук Алексей Зубец в интервью НСН предложил включить многодетных отцов-одиночек в закон о досрочном выходе на пенсию, уравняв их в правах с многодетными женщинами.