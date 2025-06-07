В ГД предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей
В Госдуме России предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей. Об этом сообщает РИА Новости.
С соответствующей инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду», в том числе лидер партии Сергей Миронов.
По его словам, необходимо повысить порог нуждаемости для всех семей до двух прожиточных минимумов, а для многодетных семей отменить его. Политик рассказал, что в ряде регионов России уже отменяют критерии нуждаемости для семей с тремя и более детьми.
Миронов подчеркнул, что многодетные семьи являются основой и надеждой повышения демографической ситуации в стране, и они должны получать полную поддержку от государства и властей.
Ранее экономист, доктор экономических наук Алексей Зубец в интервью НСН предложил включить многодетных отцов-одиночек в закон о досрочном выходе на пенсию, уравняв их в правах с многодетными женщинами.
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