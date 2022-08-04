ФСБ запросила заочный арест для главреда The Insider Доброхотова
ФСБ попросила Лефортовский суд Москвы заочно арестовать главного редактора издания The Insider (внесено в реестр СМИ-иноагентов, деятельность признана нежелательной в РФ) Романа Доброхотова (включен в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Романа Доброхотова», — рассказала собеседница агентства.
Журналиста объявили в международный розыск в рамках уголовного дела о незаконном пересечении границы.
В сентябре прошлого года ФСБ сообщила, что Доброхотов незаконно перешел российско-украинскую границу в Воронежской области. По уголовному делу о незаконном пересечении границы журналисту может грозить штраф в размере до 200 000 рублей или до двух лет заключения.
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