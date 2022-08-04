ФСБ запросила заочный арест для главреда The Insider Доброхотова

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Романа Доброхотова», — рассказала собеседница агентства.

Журналиста объявили в международный розыск в рамках уголовного дела о незаконном пересечении границы.

В сентябре прошлого года ФСБ сообщила, что Доброхотов незаконно перешел российско-украинскую границу в Воронежской области. По уголовному делу о незаконном пересечении границы журналисту может грозить штраф в размере до 200 000 рублей или до двух лет заключения.

