ФСБ запросила заочный арест для главреда The Insider Доброхотова

ФСБ попросила Лефортовский суд Москвы заочно арестовать главного редактора издания The Insider (внесено в реестр СМИ-иноагентов, деятельность признана нежелательной в РФ) Романа Доброхотова (включен в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Генпрокуратура признала нежелательной работу иноагентов Bellingcat и The Insider

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Романа Доброхотова», — рассказала собеседница агентства.

Журналиста объявили в международный розыск в рамках уголовного дела о незаконном пересечении границы.

В сентябре прошлого года ФСБ сообщила, что Доброхотов незаконно перешел российско-украинскую границу в Воронежской области. По уголовному делу о незаконном пересечении границы журналисту может грозить штраф в размере до 200 000 рублей или до двух лет заключения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрестЖурналистыФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры