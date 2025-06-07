Зеленский: Водители фур с дронами не знали об атаке на военные аэродромы РФ
Российские водители фур, в которых находились контейнеры с украинскими беспилотниками, атаковавшими военные аэродромы в России, не знали о настоящем предназначении груза. Об этом в интервью корреспонденту ABC News Марте Раддац заявил президент Украины Владимир Зеленский.
При этом он уточнил, что в операции «Паутина» якобы не принимала участие техника западных союзников Украины. По словам Зеленского, для атаки было использовано только украинское оружие.
1 июня Министерство обороны России сообщило, что ВСУ совершили теракт с использованием FPV-дронов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. Российский лидер Владимир Путин после этого заверил, что РФ даст ответ на террористические атаки Киева. Так, накануне российская армия нанесла удар по военным предприятиям Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru