Зеленский: Водители фур с дронами не знали об атаке на военные аэродромы РФ

При этом он уточнил, что в операции «Паутина» якобы не принимала участие техника западных союзников Украины. По словам Зеленского, для атаки было использовано только украинское оружие.

1 июня Министерство обороны России сообщило, что ВСУ совершили теракт с использованием FPV-дронов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. Российский лидер Владимир Путин после этого заверил, что РФ даст ответ на террористические атаки Киева. Так, накануне российская армия нанесла удар по военным предприятиям Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».