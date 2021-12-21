Москалькова призвала ужесточить наказание за притеснения журналистов
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает ужесточить ответственность за воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов. Её позиция приводятся в официальном аккаунте омбудсмена в Instagram.
Как отмечает Москалькова, уголовные дела по фактам притеснения журналистов далеко не всегда увенчиваются установлением виновного, поэтому проблема требует усиления соответствующей ответственности.
Кроме того, омбудсмен считает необходимым оставить в силе запрет цензуры и право на создание независимых средств массовой информации при возможном внесении изменений в закон «О СМИ». По словам Москальковой важно сохранить эти демократические завоевания, несмотря на то, что бурное развитие интернета диктует необходимость дальнейшего совершенствования законодательства.
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