В Косово отпустили журналистку КП Асламову после задержания
Дарья Асламова, журналистка издания «Комсомольская правда», смогла связаться с редакцией после задержания якобы из-за шпионажа и сообщила о своем местонахождении, сообщает сайт kp.ru 7 июля.
«Журналист «Комсомольской правды» Дарья Асламова вышла на связь с нашей редакцией и сообщила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границе», — сообщает редакция КП на своем сайте.
Асламова сообщила, что смогла самостоятельно добраться до границы в четыре утра.
На сайте сообщается, что журналистке после задержания в Косово угрожали передать ее Украине или обменять на американцев.
Ранее в субботу глава МВД самопровозглашенного образования Джеляль Швецла сообщил о задержании Дарьи Асламовой в Косово по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Затем связь с журналисткой прервалась.
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