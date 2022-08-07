В Косово отпустили журналистку КП Асламову после задержания

Дарья Асламова, журналистка издания «Комсомольская правда», смогла связаться с редакцией после задержания якобы из-за шпионажа и сообщила о своем местонахождении, сообщает сайт kp.ru 7 июля.

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«Журналист «Комсомольской правды» Дарья Асламова вышла на связь с нашей редакцией и сообщила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границе», — сообщает редакция КП на своем сайте.

Асламова сообщила, что смогла самостоятельно добраться до границы в четыре утра.

На сайте сообщается, что журналистке после задержания в Косово угрожали передать ее Украине или обменять на американцев.

Ранее в субботу глава МВД самопровозглашенного образования Джеляль Швецла сообщил о задержании Дарьи Асламовой в Косово по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Затем связь с журналисткой прервалась.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосовоЗадержаниеШпионажОбвинениеЖурналисты
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