В Косово отпустили журналистку КП Асламову после задержания

«Журналист «Комсомольской правды» Дарья Асламова вышла на связь с нашей редакцией и сообщила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границе», — сообщает редакция КП на своем сайте.

Асламова сообщила, что смогла самостоятельно добраться до границы в четыре утра.

На сайте сообщается, что журналистке после задержания в Косово угрожали передать ее Украине или обменять на американцев.

Ранее в субботу глава МВД самопровозглашенного образования Джеляль Швецла сообщил о задержании Дарьи Асламовой в Косово по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Затем связь с журналисткой прервалась.

