Подмосковье накрыл сильнейший ливень с градом
Подмосковье накрыл сильный ливень с градом. Соответствующие кадры последствий стихии публикует Telegram-канал «112».
Сообщается, что обильные осадки уже выпали в Пушкине, Мытищах и Королеве. По прогнозам, дождь будет идти в области весь день 7 июня.
Известно, что в настоящий момент в Подмосковье дворы залило водой, а на землю падает град.
В МЧС по Московской области призвали граждан по возможности оставаться дома, не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами. При этом жителям Подмосковья в случае необходимого выхода на улицу во время стихии посоветовали не прятаться под высокими деревьями и линиями электропередачи.
Ранее климатолог Михаил Марков заявил, что июнь может стать одним из самых экстремальных месяцев 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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