Нереальная жизнь: Игровую зависимость сравнили с наркотической

«В России уже довольно успешно работают возрастные ограничения. Есть разные возрастные рейтинги: 12+, 16+, 18+ и так далее. Соответственно, все производители игр свои игры маркируют. Там уже наступает ответственность родителей: следить за тем, во что их дети играют. Со своей стороны разработчики делают все для того, чтобы в игры играли люди соответствующего возраста. При этом практически у всех цифровых платформ и приставок есть такая история, как «Родительский контроль». Все родители, которые в этом заинтересованы, могут выставить в настройках любые ограничения, чтобы дети не играли в игры, где есть тот же мат и жестокость», - сказал Акопян.



В новогодние праздники россияне потратили на онлайн-подписки в 11 раз больше, чем в 2022 году. По данным анализа транзакций клиентов Почта Банка, самыми популярными из цифровых развлечений стали сервисы онлайн-кино, онлайн-игр и музыкальные подписки, пишет «Газета.Ru».











