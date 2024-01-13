Нереальная жизнь: Игровую зависимость сравнили с наркотической
Увлекаясь компьютерными играми, люди погружаются в виртуальную жизнь и теряют связь с реальностью. Эксперты рекомендую включать «родительский контроль».
Ученые создали искусственный интеллект, который способен точно определить риск развития зависимости от видеоигр у человека, сообщает научный журнал Journal of Behavioral Addictions (JBA).
Так, по заявлению исследователей из Мельбурнского королевского технологического университета, нейросеть проводит анализ отношений игроков с их виртуальными аватарами, возрасте и проведенном за игрой времени.
Зависимость от компьютерных игр уводит молодежь от достижений в реальной жизни и сравнима с наркотиком, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» клинический психолог, писатель Михаил Хорс.
«То, что видеоигра - это наркотик, доказывает большое количество зависимых от них людей. Как понять, что они зависимы? Если их лишить этой игры, они начинают страдать, испытывают аналог наркоманской ломки. 100-процентный признак зависимости, это абстинентное состояние без игры. Если человека лишить игры, он начинает биться в истерике или чувствовать себя обделенным, грустным и раздраженным. Чем больше и длительнее это страдание без какого-либо объекта, тем выше от него зависимость. Близким надо делать то же самое, если он зависим от наркотиков: биться за этого человека, готовиться, что он будет обижаться, топать ногами и кричать: "Отдайте мою игрушку". И обращаться к специалисту, но не к наркологу», - разъяснил автор книги «Ментальное здоровье от А до Я».
Родители бьют тревогу из-за игровой зависимости детей, депутаты должны выработать государственную политику в этой области, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Мои встречи с родительским сообществом говорят о том, что родители просо уже бьют в набат, не в колокола. Игровая зависимость детей характерна не только для России, она характерна и для других стран тоже, первыми тревогу забили японцы, где увеличилось число суицидов, где дети стали жить виртуальной жизнью. Пандемия еще приблизила наших детей к компьютеру, зависимость стала еще больше. Нам нужна государственная политика, которая определяла бы, в том числе, игровой продукт для наших детей», - рассказала она.
Инициатива с запретом распространения видеоигр в России, в которых пропагандируется жестокость и мат, бессмысленна, каждый производитель маркирует игры возрастными ограничениями, а родители могут установить «Родительский контроль», заявил специалист по компьютерным играм Геворг Акопян в разговоре с НСН.
«В России уже довольно успешно работают возрастные ограничения. Есть разные возрастные рейтинги: 12+, 16+, 18+ и так далее. Соответственно, все производители игр свои игры маркируют. Там уже наступает ответственность родителей: следить за тем, во что их дети играют. Со своей стороны разработчики делают все для того, чтобы в игры играли люди соответствующего возраста. При этом практически у всех цифровых платформ и приставок есть такая история, как «Родительский контроль». Все родители, которые в этом заинтересованы, могут выставить в настройках любые ограничения, чтобы дети не играли в игры, где есть тот же мат и жестокость», - сказал Акопян.
В новогодние праздники россияне потратили на онлайн-подписки в 11 раз больше, чем в 2022 году. По данным анализа транзакций клиентов Почта Банка, самыми популярными из цифровых развлечений стали сервисы онлайн-кино, онлайн-игр и музыкальные подписки, пишет «Газета.Ru».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Boeing-737 экстренно вернули в аэропорт Японии из-за трещины на стекле
- Нереальная жизнь: Игровую зависимость сравнили с наркотической
- ЦБ РФ внес проект «Слово пацана/Slovopacana» в список финансовых пирамид
- Церковный суд лишил сана протоиерея Алексея Уминского
- Ученые обучили ИИ оценивать риск развития зависимости от видеоигр
- Праздничные порывы: В России продолжаются коммунальные аварии
- СМИ: Украинских депутатов и чиновников могут лишить брони от мобилизации
- СМИ: Рэперу Оксимирону грозит запрет выступать в ОАЭ из-за антироссийских заявлений
- Военком из мемов станет вице-премьером Забайкалья
- Отменили Акунина*: В России прекращают выход книг и спектаклей автора-иноагента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru