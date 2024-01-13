Нереальная жизнь: Игровую зависимость сравнили с наркотической

Увлекаясь компьютерными играми, люди погружаются в виртуальную жизнь и теряют связь с реальностью. Эксперты рекомендую включать «родительский контроль».

Ученые создали искусственный интеллект, который способен точно определить риск развития зависимости от видеоигр у человека, сообщает научный журнал Journal of Behavioral Addictions (JBA).

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Так, по заявлению исследователей из Мельбурнского королевского технологического университета, нейросеть проводит анализ отношений игроков с их виртуальными аватарами, возрасте и проведенном за игрой времени.

Зависимость от компьютерных игр уводит молодежь от достижений в реальной жизни и сравнима с наркотиком, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» клинический психолог, писатель Михаил Хорс.

«То, что видеоигра - это наркотик, доказывает большое количество зависимых от них людей. Как понять, что они зависимы? Если их лишить этой игры, они начинают страдать, испытывают аналог наркоманской ломки. 100-процентный признак зависимости, это абстинентное состояние без игры. Если человека лишить игры, он начинает биться в истерике или чувствовать себя обделенным, грустным и раздраженным. Чем больше и длительнее это страдание без какого-либо объекта, тем выше от него зависимость. Близким надо делать то же самое, если он зависим от наркотиков: биться за этого человека, готовиться, что он будет обижаться, топать ногами и кричать: "Отдайте мою игрушку". И обращаться к специалисту, но не к наркологу», - разъяснил автор книги «Ментальное здоровье от А до Я».
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Родители бьют тревогу из-за игровой зависимости детей, депутаты должны выработать государственную политику в этой области, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Мои встречи с родительским сообществом говорят о том, что родители просо уже бьют в набат, не в колокола. Игровая зависимость детей характерна не только для России, она характерна и для других стран тоже, первыми тревогу забили японцы, где увеличилось число суицидов, где дети стали жить виртуальной жизнью. Пандемия еще приблизила наших детей к компьютеру, зависимость стала еще больше. Нам нужна государственная политика, которая определяла бы, в том числе, игровой продукт для наших детей», - рассказала она.

Инициатива с запретом распространения видеоигр в России, в которых пропагандируется жестокость и мат, бессмысленна, каждый производитель маркирует игры возрастными ограничениями, а родители могут установить «Родительский контроль», заявил специалист по компьютерным играм Геворг Акопян в разговоре с НСН.

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«В России уже довольно успешно работают возрастные ограничения. Есть разные возрастные рейтинги: 12+, 16+, 18+ и так далее. Соответственно, все производители игр свои игры маркируют. Там уже наступает ответственность родителей: следить за тем, во что их дети играют. Со своей стороны разработчики делают все для того, чтобы в игры играли люди соответствующего возраста. При этом практически у всех цифровых платформ и приставок есть такая история, как «Родительский контроль». Все родители, которые в этом заинтересованы, могут выставить в настройках любые ограничения, чтобы дети не играли в игры, где есть тот же мат и жестокость», - сказал Акопян.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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