В Казахстане уволили полициейского, стрелявшего в подчиненных из рогатки

В Абайской области Казахстана уволили начальника отдела полиции, который стрелял по подчиненным из рогатки. Об этом сообщает РИА Новости.

В Подмосковье пьяный полицейский переехал лежавшего на дороге мужчину

В региональном департаменте полиции заявили, что решение было принято по результатам служебного расследования, которое было проведено после опубликованного в соцсетях видеоролика.

«Начальник отдела полиции города Чарск Жарминского района был освобождён от занимаемой должности в связи с нарушением норм служебной этики», - говорится в сообщении.

Ранее полицейский из Саратова, который занимался майнингом криптовалюты в помещении МВД, стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:УвольнениеПолицияКазахстан

Горячие новости

Все новости

партнеры