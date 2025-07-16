В Казахстане уволили полициейского, стрелявшего в подчиненных из рогатки

В региональном департаменте полиции заявили, что решение было принято по результатам служебного расследования, которое было проведено после опубликованного в соцсетях видеоролика.

«Начальник отдела полиции города Чарск Жарминского района был освобождён от занимаемой должности в связи с нарушением норм служебной этики», - говорится в сообщении.

Ранее полицейский из Саратова, который занимался майнингом криптовалюты в помещении МВД, стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

