Штрафы за опоздание на работу назвали незаконными

Работодатели не вправе взыскивать с сотрудников денежные штрафы за опоздание, поскольку такая практика нарушает нормы российского трудового законодательства. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил управляющий партнер юридической компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

По его словам, действующий Трудовой кодекс не предусматривает возможность материальных санкций за нарушение трудовой дисциплины, в том числе за опоздание на работу. Согласно статье 192 ТК РФ, к допустимым мерам относятся только замечание, выговор и увольнение. Любые иные способы наказания, включая денежные штрафы, вне зависимости от их наличия в локальных актах организации, считаются незаконными.

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Русяев подчеркнул, что удержания из зарплаты допустимы исключительно за реально неотработанное время. В этом случае речь идет не о санкции, а о пропорциональном расчете оплаты труда в зависимости от количества пропущенных минут или часов. Подобная корректировка не расценивается как дисциплинарное взыскание.

Юрист также отметил, что положения внутренних распорядков или коллективных договоров, содержащие нормы о денежных штрафах, не имеют юридической силы и противоречат федеральному законодательству, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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