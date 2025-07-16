Штрафы за опоздание на работу назвали незаконными

Работодатели не вправе взыскивать с сотрудников денежные штрафы за опоздание, поскольку такая практика нарушает нормы российского трудового законодательства. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил управляющий партнер юридической компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

По его словам, действующий Трудовой кодекс не предусматривает возможность материальных санкций за нарушение трудовой дисциплины, в том числе за опоздание на работу. Согласно статье 192 ТК РФ, к допустимым мерам относятся только замечание, выговор и увольнение. Любые иные способы наказания, включая денежные штрафы, вне зависимости от их наличия в локальных актах организации, считаются незаконными.